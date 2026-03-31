В Госдуме ответили на слова Стубба о «всеобщей мобилизации» в России

Депутат Соболев: сейчас в новой мобилизации в России нет необходимости
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В текущий момент в России отсутствует необходимость проведения новой волны мобилизации. Об этом в беседе с News.ru заявил член-комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба о якобы возможной всеобщей мобилизации.

Депутат заверил, что «в ближайшее время никакой мобилизации» не планируется. Задание по набору контрактников выполняется успешно, подчеркнул он. При этом он заметил, что ВС РФ должны проводить наступательные операции для выполнения целей СВО.

Соболев заявил, что Европа предпринимает «информационные действия» для затягивания спецоперации, поскольку в ней участвуют все вооруженные силы России. По словам парламентария, европейцы готовятся как с точки зрения военной силы, так и в контексте ВПК, чтобы навязать конфликт Москве. К этому нужно быть готовым, указал Соболев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не обсуждают объявление новой волны мобилизации. Так он отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба, который рассказал о якобы высоких потерях ВС РФ на фронте и предположил, что в связи с этим в России могут объявить «всеобщий призыв». Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что необходимости в новой волне мобилизации нет. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что российской армии хватает и личного, и руководящего состава.

