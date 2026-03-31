ВСУ атаковали больницу и машину скорой помощи в Запорожской области

Балицкий заявил об атаке ВСУ на больницу в Запорожской области

Губернатор Запорожской области сообщил об атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Васильевской центральной больницы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Атакован автомобиль скорой помощи с бригадой медработников», — отметил он.

По информации главы региона, никто из медиков не пострадал, а пациенты больницы были перемещены в укрытие, поскольку опасность повторных ударов сохраняется.

Вражеские дроны не в первый раз атакуют автомобиль скорой помощи. 23 февраля в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области противником была атакована карета скорой помощи. Балицкий тогда уточнил, что в этот момент машина скорой помощи ехала на вызов к пациенту. К счастью, медики не пострадали — фельдшерская бригада успела оперативно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме.

В конце декабря прошлого года украинский БПЛА ударил по машине с пациентом в Васильевке Запорожской области. Тогда также обошлось без пострадавших, пациента благополучно доставили в медицинское учреждение, отмечал глава региона.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Украины, причастного к ударам по Белгородской области.