Грэм захотел отомстить Испании за закрытие неба для самолетов США

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети Х призвал президента США ввести санкции против Испании из-за решения закрыть воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции против Ирана.

«Я настоятельно призываю президента США не оставлять без ответа решение испанского правительства ограничить воздушное пространство Испании для американских военных», — написал Грэм.

Сенатор также призвал главу Белого дома как можно скорее закрыть американские авиабазы, находящиеся на территории Испании. По его мнению, их необходимо перевести в страну, которая позволит использовать свои ресурсы «для защиты Америки и всего мира».

30 марта министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что американские военные самолеты, участвующие в конфликте с Ираном, не могут использовать воздушное пространство страны.

До этого премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана и призвал лидеров других европейских стран занять аналогичную позицию. Также Испания запретила американцам использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США.

