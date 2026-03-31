Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Грэм захотел отомстить Испании за закрытие неба для самолетов США

Грэм призвал ввести санкции против Испании из-за закрытия неба для самолетов США
Nathan Howard/Reuters

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети Х призвал президента США ввести санкции против Испании из-за решения закрыть воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции против Ирана.

«Я настоятельно призываю президента США не оставлять без ответа решение испанского правительства ограничить воздушное пространство Испании для американских военных», — написал Грэм.

Сенатор также призвал главу Белого дома как можно скорее закрыть американские авиабазы, находящиеся на территории Испании. По его мнению, их необходимо перевести в страну, которая позволит использовать свои ресурсы «для защиты Америки и всего мира».

30 марта министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что американские военные самолеты, участвующие в конфликте с Ираном, не могут использовать воздушное пространство страны.

До этого премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана и призвал лидеров других европейских стран занять аналогичную позицию. Также Испания запретила американцам использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США.

Ранее стало известно, что в ЕС растет недовольство фон дер Ляйен из-за ее слов об Иране.

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!