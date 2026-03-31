Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Филолог объяснила рост интереса к проверке грамотности у россиян

Филолог Попова: интерес к проверке грамотности вызван вниманием к нормам языка
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Причиной увеличения количества запросов к языковым справочным сервисам стал рост внимание к нормам русского языка, а не снижение грамотности россиян. Об этом газете «Известия» сообщила филолог и лингвист-компаративист Алена Попова.

«Современные пользователи все чаще проверяют написание слов и правил, что говорит о повышении языковой рефлексии. При этом снижается устойчивость орфографических навыков, что связано с уменьшением объема письма от руки и активным использованием автозамены», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, чаще всего россияне сталкиваются с трудностями при использовании слов, для которых требуются правила слитного и раздельного написания, особенно с «не». Помимо этого, граждан интересует употребление одной и двух букв «н» в причастиях и прилагательных. Также ошибки совершаются в составных предлогах, таких как «в течение» и «в продолжение».

Филолог отметила, что простые правила могут помочь избежать большей части ошибок. Так, при выборе написания с «не» рекомендуется пробовать заменить слово синонимом без отрицания. Однако в особо сложных ситуациях следует использовать словари и специализированные ресурсы.

Доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова до этого предупреждала, что слово «краш» будет расцениваться как грубое речевое нарушение в сочинении ЕГЭ по русскому языку.

Ранее мужчинам посоветовали не использовать слово «кушать».

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
