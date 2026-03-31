Филолог объяснила рост интереса к проверке грамотности у россиян

Причиной увеличения количества запросов к языковым справочным сервисам стал рост внимание к нормам русского языка, а не снижение грамотности россиян. Об этом газете «Известия» сообщила филолог и лингвист-компаративист Алена Попова.

«Современные пользователи все чаще проверяют написание слов и правил, что говорит о повышении языковой рефлексии. При этом снижается устойчивость орфографических навыков, что связано с уменьшением объема письма от руки и активным использованием автозамены», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, чаще всего россияне сталкиваются с трудностями при использовании слов, для которых требуются правила слитного и раздельного написания, особенно с «не». Помимо этого, граждан интересует употребление одной и двух букв «н» в причастиях и прилагательных. Также ошибки совершаются в составных предлогах, таких как «в течение» и «в продолжение».

Филолог отметила, что простые правила могут помочь избежать большей части ошибок. Так, при выборе написания с «не» рекомендуется пробовать заменить слово синонимом без отрицания. Однако в особо сложных ситуациях следует использовать словари и специализированные ресурсы.

Доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова до этого предупреждала, что слово «краш» будет расцениваться как грубое речевое нарушение в сочинении ЕГЭ по русскому языку.

