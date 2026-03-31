Видео: во Владивостоке люди в костюмах динозавров прокатились в кузове Nissan

В Приморье на видео сняли динозавров, которые катались в кузове грузовика

Во Владивостоке люди в костюмах динозавров прокатились в кузове грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Сотрудники полиции выявили видеоматериал, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения. Так, в районе улицы Светланской водитель автомобиля «Ниссан Атлас» нарушил правила перевозки людей (п. 22 ПДД РФ). Видеоматериал вызвал общественный резонанс», – говорится в публикации.

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении нарушителей. В настоящее время работники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают личность и местонахождение водителя.

