Появились позорные подробности ранения, которое нанес себе охранник жены Байдена

Сопровождавший бывшую первую леди США Джилл Байден отрудник Секретной службы случайно выстрелил себе в ягодицу, пытаясь засунуть табельное оружие в кобуру в автомобиле. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на публикацию журналистки RealClearPolitics Сьюзен Крэбтри в соцсети X.

По словам Крэбтри, агент Секретной службы использовал фонарик на оружии, чтобы поискать упавший в салоне автомобиля смартфон.

«Когда он пытался положить пистолет в кобуру, он выстрелил в себя — да, прямо в ягодичную мышцу», — написала она.

В Секретной службе, комментируя пост журналистки, заявили NYP: «Это не то, что нам сообщили с места происшествия». Представитель ведомства отказался комментировать детали внутреннего расследования.

Инцидент произошел в международном аэропорту Филадельфии еще на прошлой неделе, но тогда в сообщениях о нем говорилось, что охранник супруги Джо Байдена прострелил себе ногу, а не ягодицу.

Позже в Секретной службе, подтвердив сам факт непреднамеренно нанесенного агенту огнестрельного ранения, заявили: «Агент получил непреднамеренное, самостоятельно нанесенное огнестрельное ранение в область бедра».

По данным полиции Филадельфии, выстрел произошел, когда агент находился в неотмеченном внедорожнике Chevrolet. Ранение не несет угрозу жизни охранника, других пострадавших нет, а Джилл Байден рядом не было.

В Секретной службе заверили, что инцидент никак не повлиял на уровень безопасности, обеспечиваемой бывшей первой леди США, и график ее передвижений.

Расследованием случившегося занимается Управление профессиональной ответственности Секретной службы. Ее сотрудники периодически попадают в неприятные ситуации из-за нарушений правил обращения с оружием, что вызывает критику в адрес руководства службы, ответственной за охрану высших должностных лиц и членов их семей.

Ранее охранник президента США упал в обморок на переговорах с российской делегацией.