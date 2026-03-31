Экс-главу федерации футбола Конго будет искать Интерпол

Экс-главу федерации футбола Конго Майоласа намерены объявить в розыск за хищение
Бывший президент федерации футбола Конго Жан-Ги Блеза Майоласа по просьбе властей страны может быть объявлен в международный розыск, сообщает The Guardian.

В марте 2026 года чиновник был пожизненно осужден местным судом за коррупцию. Майолас, его жена и сын покинули страну за несколько недель до судебного слушания. По информации африканских СМИ, Майолас может скрываться в одной из близких к Конго стран.

В 2025 году ФИФА отстранила сборную Конго от участия в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года из-за вмешательства исполнительных органов власти в деятельность футбольной федерации. Таким образом, конголезцы пропустят предстоящий мундиаль.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на ЧМ может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее сборная Ирана начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из США в Мексику.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!