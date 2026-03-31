Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Российского школьника унесло на льдине, когда он пытался спасти собаку из воды

ГУ «Забайкалпожспас»/VK

в Забайкалье 11-летнего мальчика унесло на льдине во время попытки спасти собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас».

Инцидент произошел 30 марта в поселке Агинское. Очевидцы сообщили спасателям, что ребенок пытался помочь собаке, оказавшейся в воде. В этот момент лед под ним треснул, и мальчика унесло течением на оторвавшейся льдине.

Прибывшая на место группа спасателей с помощью веревки и деревянных поддонов добралась до ребенка. Мальчика вместе с собакой доставили на сушу. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в Твери спасли девочку, оказавшуюся на отколовшейся от берега льдине. С использованием резиновой надувной лодки спасатели подплыли к льдине и провели эвакуацию ребенка.

Ранее россиянку унесло в открытый океан в последний день отдыха в Индонезии.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!