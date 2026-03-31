Российского школьника унесло на льдине, когда он пытался спасти собаку из воды

в Забайкалье 11-летнего мальчика унесло на льдине во время попытки спасти собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас».

Инцидент произошел 30 марта в поселке Агинское. Очевидцы сообщили спасателям, что ребенок пытался помочь собаке, оказавшейся в воде. В этот момент лед под ним треснул, и мальчика унесло течением на оторвавшейся льдине.

Прибывшая на место группа спасателей с помощью веревки и деревянных поддонов добралась до ребенка. Мальчика вместе с собакой доставили на сушу. В результате случившегося никто не пострадал.

