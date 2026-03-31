Работу в комфортных условиях сочли риском

HR-эксперт Данилова: долгая работа в комфортных условиях ослабляет позиции на рынке труда
Длительная работа россиян в комфортных условиях может ослабить их позиции на рынке труда, даже если речь идет о сильном кандидате. Главная проблема часто заключается не в нехватке навыков, а в том, что человек слишком долго остается в привычной среде, рассказала «Газете.Ru» основатель рекрутинговой компании «Данилова Экзекьютив Серч энд Консалтинг» Дарья Данилова.

«Карьеру нельзя воспринимать как движение по инерции. Каждый этап работы должен усиливать специалиста: давать новый опыт, расширять круг задач и увеличивать уровень ответственности. Именно так формируется профессиональный капитал, от которого в итоге зависят востребованность на рынке и выбор новых возможностей. Одна из самых частых ошибок кандидатов — слишком долгое пребывание в компании после того, как внутренний рост уже закончился. В этот момент человек выходит на плато: задачи повторяются, новые навыки не появляются, а зона влияния не расширяется. Именно с этого начинается стагнация», — отметила Данилова.

Речь идет о ситуации, когда у сотрудника все стабильно, задачи понятны, среда привычна, однако профессионального роста уже нет, пояснила Данилова. Именно такой период эксперт назвала самым опасным, потому что он незаметно снижает конкурентоспособность, создавая при этом иллюзию безопасности, подчеркнула эксперт. Чтобы не оказаться в такой точке, Данилова рекомендовала регулярно сверяться с рынком, следить за востребованными компетенциями, поддерживать профессиональные контакты и не закрываться от общения с рекрутерами. Среди главных сигналов к смене работы она назвала повторяющиеся задачи, отсутствие новых зон ответственности, стагнацию дохода, отставание компании от рынка, а также потерю интереса и чувство профессионального развития.

Ранее россиянам объяснили, что их не могут просто уволить во время испытательного срока.

 
