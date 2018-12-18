Посольство России в Великобритании заявило о взломе своего сайта

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Посольство России в Великобритании сообщило о взломе своего сайта 17 декабря, передает РИА «Новости».

«Посольство России в Лондоне приносит извинения многочисленным пользователям своего сайта, который был жестко взломан 17 декабря во второй половине дня в 14.48 местного времени (17.48 мск) после публикаций о вовлеченности Великобритании в украинские дела, а также критического комментария относительно задания редакции «Би-би-си» своему корреспонденту найти российский след в протестных выступлениях во Франции», — заявили дипломаты.

По предварительной информации, кибератаку могли совершить из Великобритании.