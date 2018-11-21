FT: Facebook обжаловал штраф в £500 тысяч от британского регулятора

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Компания Facebook подала апелляцию на штраф в размере £500 тыс. ($644 тыс.) от британского регулятора из-за скандала с Cambridge Analytica. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, регулятор не нашел доказательств того факта, что личная информация пользователей из Великобритании была кому-то передана.

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Как отмечается, в связи с этим в Facebook заявили, что суть доводов регулятора по штрафу в отношении компании больше не относится к скандалу с Cambridge Analytica.

Ранее сообщалось, что в Британии оштрафовали Facebook на $644 тысячи.