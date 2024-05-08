В Луганске потушили пожар после атаки ВСУ

Спасатели ликвидировали пожар в Луганске, который возник после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Сотрудники МЧС России не допустили увеличения площади возгорания. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники», — отмечается в сообщении.

До этого подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ применяли не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты при обстреле Луганска. По его словам, украинская армия нанесла удар по городу из района Славянска. Использовались ракеты с дальностью не менее 140 километров, отметил эксперт.

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске вечером, 7 мая, в результате чего пострадали пять человек, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Украинские военные использовали американские ракеты ATACMS. Это второй случай атаки на Луганск за последний месяц, до этого город подвергался ракетному обстрелу в мае 2023 года.

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