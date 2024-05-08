Синоптик рассказала, когда в Москву вернется майское тепло

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что майское тепло вернется в Москву только в середине месяца. Таким прогнозом она поделилась в своем Telegram-канале.

Синоптик отметила, что температура в первую декаду мая оказалась на пять градусов ниже климатической нормы. За последние десять дней июньские значения упали до апрельских, со снегопадом и заморозками.

По словам Поздняковой, в 21 веке таких случаев было всего восемь, однако при этом не всегда выпадал снег и холодная погода не долго «гостила» в столичном регионе.

До этого в Москве отменили старт мотосезона, который был намечен на 11 мая.

Яндекс Погода ранее выяснила, как за последние 30 лет изменились майские заморозки и когда они наступали в российских городах. Исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru». Лидерами по стабильности заморозков стали Красноярск и Петропавловск-Камчатский, здесь они случались каждый год на протяжении 30 лет. В Москве и Санкт-Петербурге за последние 30 лет майские заморозки случались примерно каждые два года.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья пообещали вторую волну заморозков и мокрый снег.