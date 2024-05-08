Мишустину предрекли сохранение поста премьер-министра России

Премьер-министр России Михаил Мишустин сохранит свой пост, так как за четыре года руководства кабмином показал себя как эффективный управленец, справляющийся с трудностями, считает политолог Михаил Светов. Во время работы политик столкнулся с такими вызовами, как пандемия, стабилизация экономики в условиях спецоперации и рекордное количество западных санкций, заявил он в беседе с 360.ru.

«Я думаю, что президент оценивает лучше, чем кто-бы то ни было, что удалось сделать правительству. Поэтому Михаил Мишустин продолжит свою деятельность», — считает эксперт.

Также свой пост, по мнению Светова, сохранят вице-премьер Александр Новак и глава Минэнерго Николай Шульгинов, которые обеспечили функционирование энергетической отрасли во время отказа Европы от газа из РФ и введения потолка на российскую нефть. В этих условиях Россия продолжила получать прибыль от нефтегазовой отрасли, что говорит об эффективности их работы, убежден политолог.

Кроме того, Светов предрек сохранение поста главе Минфина Антону Силуанову. Он также напомнил, что новый состав кабмина должен будет впервые пройти через процедуру назначения, предусмотренную внесенными в Конституцию поправками.

«Министрам предстоит пройти через Государственную думу. В одном из интервью Путин говорил, что нужно серьезно относиться к этой процедуре, потому что, если министр не сможет перед депутатами внятно и четко объяснить, чем занимается, какие цели перед ним стоят и как он их будет достигать, вряд ли его утвердят», — заключил эксперт.

Напомним, накануне после инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство ушло в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Эксперт ранее озвучил прогноз по поводу обновлений в правительстве России.