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Мбаппе взял на себя вину за вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Мбаппе заявил, что сделал недостаточно для выхода ПСЖ в финал Лиги чемпионов

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Christian Hartmann/Reuters

Французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе взял на себя вину за вылет команды в полуфинале Лиги чемпионов после поражения от дортмундской «Боруссии». Его слова приводит издание L'Equipe.

«Этого было недостаточно. Когда мы говорим об эффективности в штрафной, думаю, что я первая цель. Я тот парень, который должен забивать голы и быть решительным», — заявил Мбаппе.

«ПСЖ» проиграл «Боруссии» оба полуфинальных матча Лиги чемпионов — 0:1, 0:1. Мадридский «Реал» в другом полуфинальном противостоянии сражается с мюнхенской «Баварией». Их первая игра завершилась со счетом 2:2, ответный матч состоится 8 мая, начало — 22:00 по московскому времени.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее Мбаппе закатил глаза после вопроса журналиста про «Реал».

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