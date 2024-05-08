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США предрекли теракты из-за неконтролируемой миграции

Генерал Холт предрек США теракты на фоне неконтролируемой миграции

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Fernando Llano/AP

Генерал ВВС США в отставке Блейн Холт заявил, что неконтролируемый поток мигрантов при бездействии официального Вашингтона приведет к проникновению в страну террористов. Такую точку зрения он высказал в эфире телеканала Newsmax.

«У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов — это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядет», — заявил Холт.

По его словам, из-за неконтролируемой миграции в Соединенные Штаты иностранные войны переносятся на территорию страны.

До этого американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что нелегалы представляют собой серьезнейшую проблему для США, нелегальная миграция может стать «рецептом» катастрофы страны в случае отсутствия каких-либо действий американского правительства на южной границе.

«Миграция огромного числа непроверенных людей – это рецепт катастрофы», — подчеркнул Маск на мероприятии.

Ранее Трамп заявил о планах на нелегалов в случае победы на президентских выборах.

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