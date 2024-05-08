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Андрей Губин отказался выступать на своем творческом вечере из-за проблем со здоровьем

Певец Андрей Губин заверил, что больше не будет петь из-за проблем со здоровьем

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radiokp.ru

Певец Андрей Губин в беседе с kp.ru заявил, что отказался выступать на своем творческом вечере из-за проблем со здоровьем.

«Мне недавно позвонил Игорь Крутой. Я приехал к нему в гости, на столе — кофе, блины, сырники. Покушали мы вкусно, и потом Крутой говорит: «Будем делать на «Новой волне» твой творческий вечер!» Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но если вы считаете, что нужен вечер, сделаем», — вспомнил Губин.

По словам артиста, его творческий вечер пройдет как у Юрия Антонова: артисты будут петь его песни, а сам музыкант будет сидеть в зрительском зале в качестве композитора и «радостно хлопать в ладоши». Губин заверил, что не станет петь свои старые песни, так как устал от них и считает свои новые композиции более совершенными.

«Пока не знаю, кому дадут петь мои песни. Не особо слежу за современным шоу-бизнесом. Вот группа «Моя Мишель» мне нравится», — резюмировал артист.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признался, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными.

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