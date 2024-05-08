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Китай резко поднял тарифы на ЖД перевозки грузов в Россию и Белоруссию

Infotrans: Китай поднял ставки на прямые ЖД грузоперевозки в Россию и Белоруссию

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Depositphotos

Китай резко поднял ставки фрахта на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает белорусский транспортно-логистический портал Infotrans.

Цены выросли в среднем на $500-800. Тариф зависит от станции отправления.

Рост цен вызван сокращением количества свободных контейнеров в КНР, а также большими пробками на границе, пишет издание.

Кроме того, Китай повысил тарифы на морские доставки. Рост цен составил от $800-1000 до $1300-1500 в зависимости от порта отправления. Причина повышения ставок ставки морских фрахтов аналогичная — нехватка свободного места. Так, до конца мая практически все уже забукировано.

На днях крупнейшая в мире транспортно-логистическая компания Maersk предупредила о серьезных сбоях в контейнерных перевозках.

Ранее латвийская железнодорожная компания попросила снять запрет на покупку запчастей из России.

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