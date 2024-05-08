Россиянин сломал лопату о голову пасынка и напал с ножом на жену

Житель Гагаринского района столицы избил пасынка лопатой и пытался зарезать жену, ему не понравилось, что семья запрещала ему пить. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел 6 мая, пьяный москвич вернулся домой в общежитие на Университетском проспекте. Он начал грубить жене и ее 19-летнему сыну, супруга попросила мужа перестать злоупотреблять алкоголем.

В ответ пьяный дебошир достал нож и бросился на женщину. Мать и сын сумели запереться от неадекватного мужчины в комнате, позвонить соседям и попросить о помощи. Пока на вызов ехала полиция, дебошир взял лопату, вышел на улицу и начал громить автомобиль супруги. Его попытался остановить 19-летний пасынок, но получил несколько ударов по голове.

Агрессивного мужчину задержали и доставили в отдел полиции, избитый молодой человек госпитализирован. Проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее в Петербурге мужчина почти сутки избивал и насильно удерживал в квартире знакомую.