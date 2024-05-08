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В провокациях на митингах протеста в Грузии увидели иностранный след

СГБ Грузии: зарубежные страны финансируют протесты против закона об иноагентах

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«Газета.Ru»

Провокации на митингах против закона об иноагентах в Грузии финансируются из-за рубежа. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия» со ссылкой на Службу госбезопасности страны.

«Зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста против закона об «иноагентах» в Грузии», — говорится в сообщении.

В СГБ подчеркивают, что в преступных замыслах участвуют граждане страны, находящиеся за рубежом, в частности среди них есть воюющие на Украине, которые готовы приехать в Тбилиси.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. За проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны осуществило атаку на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс страны. По ее словам, «провокационные» заявления о смене политического курса Грузии прозвучали на митинге сторонников власти в Тбилиси несколько дней назад.

5 мая, как и в предыдущие дни, в 23:00 (22:00 мск) на площадь перед грузинским парламентом начали активно подходить люди. Толпа полностью заняла часть проспекта Руставели перед зданием, а также перекресток между парламентом и храмом Кашвети.

Ранее стало известно, когда в Грузии вернутся к рассмотрению законопроекта об иноагентах.

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