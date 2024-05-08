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Стало известно, какое количество оливкового масла предотвращает деменцию

JAMA: семь грамм оливкового масла в день снижают риск летального исхода деменции

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Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана обнаружили, что ежедневное употребление столовой ложки (около семи граммов) оливкового масла снижает риск летального исхода деменции на 28%. При этом наибольшую пользу этот продукт приносит женщинам. Результаты работы опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 92 383 взрослых добровольца. Ученые в течение 28 лет наблюдали за ними, отслеживая потребление ими оливкового масла и качество рациона. Исследователи обнаружили, что у участников, которые употребляли не менее семи граммов (или чуть более одной столовой ложки) этого растительного масла в день, вероятность летального исхода в связи деменцией была на 28% ниже. Кроме того, оливковое масло оказывало более выраженный полезный эффект на женский организм.

Терапевтические свойства этого продукта были выражены вне независимости от качества рациона и наличия весомых генетических факторов риска болезни Альцгеймера. Исследователи предположили, что потребление оливкового масла снижает риск преждевременного ухода из жизни вследствие деменции за счет повышения сосудистого тонуса, снижения воспаления в организме и блокировки окислительного стресса (повреждения клеток особыми формами кислорода) в мозге.

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