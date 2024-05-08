Стало известно, какое количество оливкового масла предотвращает деменцию

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана обнаружили, что ежедневное употребление столовой ложки (около семи граммов) оливкового масла снижает риск летального исхода деменции на 28%. При этом наибольшую пользу этот продукт приносит женщинам. Результаты работы опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 92 383 взрослых добровольца. Ученые в течение 28 лет наблюдали за ними, отслеживая потребление ими оливкового масла и качество рациона. Исследователи обнаружили, что у участников, которые употребляли не менее семи граммов (или чуть более одной столовой ложки) этого растительного масла в день, вероятность летального исхода в связи деменцией была на 28% ниже. Кроме того, оливковое масло оказывало более выраженный полезный эффект на женский организм.

Терапевтические свойства этого продукта были выражены вне независимости от качества рациона и наличия весомых генетических факторов риска болезни Альцгеймера. Исследователи предположили, что потребление оливкового масла снижает риск преждевременного ухода из жизни вследствие деменции за счет повышения сосудистого тонуса, снижения воспаления в организме и блокировки окислительного стресса (повреждения клеток особыми формами кислорода) в мозге.

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