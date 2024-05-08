Глава ЕК рассказала о планах Путина вернуть в Европу империи и автократии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Владимир Путин якобы хочет вернуть в Европу империи и автократии, нарушая «основанный на правилах европейский порядок». Ее слова приводит Euractiv.

Она подчеркнула, что выступает за такой Евросоюз, который готов сделать все для защиты континента и Украины. По ее словам, действия России – попытка перекроить карту Европы и борьба с системой, основанной на правилах.

По мнению фон дер Ляйен, Владимир Путин хочет вернуть на континент империи и автократическое правление. Не следует питать иллюзий относительно планов Москвы, считает глава ЕК.

До этого Урсула фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз.

«Да, угроза Европе реальна. Мы не должны воспринимать ни нашу демократию, ни нашу общую Европу как нечто само собой разумеющееся. Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мы должны встать на защиту демократии и Европы. <…> Давайте не будем обманывать себя: друзья Путина хотят разрушить Европейский Союз изнутри, посредством процесса дезинтеграции», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее фон дер Ляйен оценила последствия победы России на Украине в исторических масштабах.