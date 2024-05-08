На Украине сообщили о повреждении трех теплоэлектростанций

Три тепловые электростанции повреждены на Украине на фоне взрывов, серьезно пострадало оборудование. Об этом сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.

По информации ДТЭК, на фоне взрывов повреждены три теплоэлектростанции. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. «Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий», — добавили в энергохолдинге.

5 мая глава Минэнерго Украины Герман Галущенко оценил ущерб от ударов по энергообъектам страны в $1 млрд.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская АЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

Президент РФ Владимир Путин назвал удары по энергообъектам Украины частью ее демилитаризации.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

Ранее в четырех областях Украины объявили воздушная тревога.