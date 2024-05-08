Кержаков проходит стажировку в чемпионате Испании

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков проходит тренерскую стажировку в «Севилье». Об этом сообщает ТАСС.

«Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером. Что-то интересное для себя подчеркнул во время тренировочного процесса в «Севилье», есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с «Вильярреалом», то есть недельный микроцикл», — заявил Кержаков.

Российский футболист выступал за испанскую команду в 2007-2008 годах.

Кержаков стал тренером сербского «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Кержаков наряду с Артемом Дзюбой является лучшим бомбардиром в истории сборной России (по 30 голов).

Ранее стало ясно, почему «Зенит» в Воронеже назвали позором российского футбола.