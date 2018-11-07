Суд запретил приставам требовать от операторов связи данные о звонках коллекторов

Верховный суд России признал незаконным запрос судебных приставов оператору связи о предоставлении информации об абоненте, который под видом коллектора звонил и отправлял смс-сообщения физическому лицу, передает РИА «Новости».

Ранее приставы настаивали на том, что такая информация им необходима для надзора за деятельностью коллекторских агентств.

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«Та информация, которую мы запрашиваем у операторов связи, и в большинстве случаев мы получаем эту информацию, ложится в основу доказательств при возбуждении дела об административном правонарушении по статье 14.57 КоАП (нарушение требований законодательства о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Без наличия такой информации мы не можем привлечь к ответственности нарушителя», — сказал представитель ФССП.

Вынося решения, суды нижестоящих инстанций «пришли к выводу об отсутствии оснований для признания указанных действий незаконными», говорится в опубликованном определении. Однако Верховный суд с ними не согласился и отменил решения, признав действия судебного пристава незаконными.