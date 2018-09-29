Daily Beast рассказал о «страшном кибероружии России»

Спецслужбы России «разработали» новый вид вредоносной программы, который невозможно удалить с компьютера. Об этом сообщает The Daily Beast.

По данным издания, вирус разработали хакеры из группы Fancy Bear, которая якобы связана с российскими спецслужбами.

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Как отмечается, «русские хакеры» создали вредоносную программу на основе шпионской программы хакерской группы Hacking Team.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания собирает наступательные кибервойска для противодействия России.

Как отмечалось, в новые «наступательные» кибервойска могут набрать до 2 тыс. специалистов.