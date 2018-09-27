Тюлень ударил каякера осьминогом и стал звездой сети

<img src="">

Кайл Мулиндер занимался каякингом ​​в водах Тихого океана у побережья Кайкурура в Новой Зеландии, когда почувствовал внезапный удар щупалец осьминога о свое лицо. Видео необычного происшествия было выложено в сеть и стало хитом, сообщает The Guardian.

Мулиндер рассказал, что они с друзьями наблюдали за борьбой тюленя и осьминога, происходящей рядом с их каяками, после чего тюлень выпрыгнул из воды с осьминогом, зажатым в зубах.

Реклама

Тюлени питаются рыбой, однако в поисках жизненно важного белка могут побаловать себя осьминогами, кальмарами, ракообразными и моллюсками.

«Мы просто сидели в лодках посреди океана, а затем появился этот огромный тюлень с осьминогом в зубах и начал меня избивать», — сказал Мулиндер.

Камера, заснявшая неожиданную встречу, была прикреплена к лодке каякера.

Ранее сообщалось, что в окрестностях грузинского города Поти обнаружили морского котика Мишу, сбежавшего из дельфинария Анапы.