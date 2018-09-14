Министр энергетики США: Россия вмешивается в американские электросети

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон располагает свидетельствами вмешательства России в американские электросети. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, по словам министра, есть свидетельства вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.

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«Есть четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США. С моей точки зрения, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо», — сказал Перри.

Ранее сообщалось, что Рик Перри обсудил с первым вице-премьером, министром финансов России Антоном Силуановым торгово-экономическое сотрудничество России и США.

Также ранее стало известно, что США планируют ввести санкции против российского энергосектора.