Совфед: впечатление, что Google ведет себя как цивилизованная компания

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что в ходе мониторинга ситуации с жалобами ЦИК и Роскомнадзора на компанию Google за распространение призывов к акциям в день выборов, со стороны руководства компании не было замечено нарушений российского законодательства, передает РИА «Новости».

«Ситуацию мы мониторим, и я пока не усматриваю нарушений требования законодательства РФ со стороны Google. Пока у меня создается впечатление, что они себя ведут как цивилизованная компания», — сказал Климов.

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По его словам, со стороны компании могли быть нарушения, однако сам он не увидел «существенных отклонений в деятельности Google» от рекомендаций.

Ранее Климов заявил, что ситуация с потенциальным вмешательством Google в российские выборы обсуждалась на сенаторской комиссии по защите госсуверенитета и сообщил, что МИД России также присоединится к попыткам повлиять на компанию.