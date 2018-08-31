В РКН заявили об отсутствии оснований для блокировки «Яндекс.Видео»

В Роскомнадзоре (РКН) не нашли оснований для того, чтобы ограничивать доступ к «Яндекс.Видео», передает РИА «Новости».

По данным Роскомнадзора, его специалисты провели проверку сервиса.

«Проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящее время отсутствуют», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис «Яндекс.Видео», если из него не будут удалены ссылки на пиратский контент. Руководство компании «Яндекс» сообщило о решении удалить из поиска ссылки на страницы со спорными произведениями.