Трамп двумя словами ответил на вопрос о регулировании контента соцсетями

Президент США Дональд Трамп заявил, что негативно относится к идее саморегулирования социальными сетями своего контента, передает Reuters.

«Очень опасно», — сказал Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос о своем отношении к тому, что такие компании, как Twitter или Facebook регулируют контент своих пользователей.

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Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует ужесточить правила удаления контента, содержащего пропаганду терроризма, в частности — ввести более строгие правила на платформах социальных сетей, включая Facebook, YouTube и Twitter.

Также сообщалось, что власти США хотят получить доступ к переписке в Facebook фигурантов дел.