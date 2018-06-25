WSJ: в США участились случаи хакерских атак

В США участились случаи хакерских атак на компьютерные системы городских властей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, хакеры заражают компьютерные системы городских администраций и различных организаций вирусами, которые блокируют компьютеры, и требуют перевода определенного количества денежных средств для снятия блока.

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Как отмечается, больше всего атак совершается на компьютерные системы в небольших городах.

По мнению источников, хакеры выбирают целью администрации маленьких городов, потому что те защищены менее надежно.

Ранее сообщалось, что китайские хакеры атаковали спутниковые системы США.