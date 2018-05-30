Цукерберга пригласят на заседание Совфеда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на заседание палаты будет приглашен основатель Facebook Марк Цукерберг, передает РИА «Новости».
Отмечается, что создатель соцсети будет приглашен в рамках «Часа эксперта».
«Мы направим ему приглашение, другое дело, сможет ли он им воспользоваться и приехать», — сказала Матвиенко.
Реклама
По ее словам, выступление Цукерберга могло бы пройти в рамках обсуждения развития цифровизации в России. Спикер поручила заняться подготовкой визита Цукерберга экономическому комитету Совфеда.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране идет работа по созданию определенного льготного режима для развития цифровой экономики.