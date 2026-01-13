Размер шрифта
Жители Киева массово закупаются хлебом

Жители Киева массово закупаются хлебом, боясь закрытия магазинов
Yan Dobronosov/Reuters

На фоне перебоев с электроснабжением жители Киева и Киевской области стали активно закупать хлеб из опасения, что магазины могут закрыться из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Население Киева и Киевского региона охватила волна закупок хлеба, причиной тому – страх перед закрытием торговых точек из-за дефицита электроэнергии», – говорится в материале.

Издание также публикует фотографии, распространяемые в социальных сетях, демонстрирующие пустые полки в магазинах.

«Страна.ua» ранее сообщало о масштабных отключениях электроэнергии в Киеве и ряде населенных пунктов Киевской области, оставивших регион практически полностью без света в результате как плановых, так и аварийных отключений.

12 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные аэродромы, предприятия по производству дронов.

Ранее сообщалось, что в Киеве электричество подают лишь на два-три часа в сутки.

