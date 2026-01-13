Размер шрифта
Силы ПВО России в течение трех часов сбили девять украинских беспилотников

Минобороны: за три часа над югом России уничтожены девять украинских дронов
Станислав Красильников/РИА Новости

В течение трех часов силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над южными регионами страны девять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Вражеские беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск. Четыре дрона сбиты над акваторией Азовского моря, три — над Крымом, два — над Ростовской областью.

13 января стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны в период с 13:00 до 18:00 мск перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 13 января средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов ВСУ над пятью регионами России. Больше всего целей — семь — нейтрализовали в Ростовской области. В Орловской, Белгородской, Курской областях и Крыму ликвидировали по одному беспилотнику.

Ранее российские войска ударили по местам хранения беспилотников ВСУ. 

