СМИ: Трамп примет участие в предстоящем форуме в Давосе

Трамп подтвердил свое участие в предстоящем форуме в Давосе
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует принять участие в предстоящем Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он подтвердил это, выступая в Экономическом клубе Детройта, передает New York Times.

«В рамках этих усилий на следующей неделе в Давосе я изложу в деталях нашу жилищную политику. Так что каждый американец, который хочет стать домовладельцем, сможет себе это позволить», — сообщил Трамп.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе с президентом США планируют встретиться лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. На встрече лидеров в Давосе планируется получить одобрение Трампа по соглашениям, достигнутым в Париже между делегацией США и командующим силами обороны стран Европы. Союзники Киева намерены присоединиться к встрече украинского президента Владимира Зеленского с Трампом, чтобы получить его поддержку по вопросу гарантий безопасности. В настоящее время представители ведут обсуждения по деталям мероприятия, которое планируется провести на следующей неделе.

Всемирный экономический форум — это швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие состоится с 19 по 23 января, а основной темой объявлено «Дух диалога».

Ранее сообщалось, что Зеленский может встретиться с Трампом на ВЭФ.

