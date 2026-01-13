Размер шрифта
Трамп спародировал кашель Байдена

Трамп показал, как кашляет Байден
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп позволил себе спародировать характерную манеру кашлять бывшего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы когда-нибудь замечали, что Джо всегда кашлял перед выступлением?» — сказал Трамп.

Затем он спародировал кашель своего предшественника.

До этого в ходе встречи с республиканцами в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что за время своего пребывания на посту президента Джо Байден лично подписал только один документ – указ о помиловании Байдена-младшего. Кроме того, Трамп заявлял, что Байден подписал около 92% документов с помощью автопера и что их аннулируют.

Трамп также инициировал расследование обстоятельств использования Байденом автоматической ручки для подписания указов, изданных в США, с целью выявить возможный сговор. В рамках расследования будет установлено, какие именно документы были подписаны с помощью автопера.

Ранее Трамп заменил портрет Байдена на фото устройства для автоподписи.

