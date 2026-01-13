Свердловская воспитательница лишилась 6,6 млн рублей после просмотра рекламы

В Серове женщина поверила рекламе и отдала мошенникам почти 7 млн рублей

Жительница Свердловской области лишилась 6,6 миллионов рублей, поверив в рекламные обещания мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Воспитательница из Серова заметила в интернете баннер. Авторы предлагали дополнительный заработок, связанный с торговлей на бирже. По советам аферистов, она установила приложение, после чего стала переводить деньги на свой счет на платформе. Также она включала демонстрацию экрана.

В какой-то момент она смогла вывести чуть более трех тысяч рублей, затем продолжила инвестировать. Позже она решила закрыть счет, после чего «брокеры» потребовали отправить им дополнительную сумму, чтобы женщина смогла вывести средства с платформы.

В результате неизвестным она отдала 6,6 миллионов рублей, часть этой суммы она заняла у родственницы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские ищут лиц, причастных к преступлению.

