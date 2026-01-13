Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Свердловская воспитательница лишилась 6,6 млн рублей после просмотра рекламы

В Серове женщина поверила рекламе и отдала мошенникам почти 7 млн рублей
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Свердловской области лишилась 6,6 миллионов рублей, поверив в рекламные обещания мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Воспитательница из Серова заметила в интернете баннер. Авторы предлагали дополнительный заработок, связанный с торговлей на бирже. По советам аферистов, она установила приложение, после чего стала переводить деньги на свой счет на платформе. Также она включала демонстрацию экрана.

В какой-то момент она смогла вывести чуть более трех тысяч рублей, затем продолжила инвестировать. Позже она решила закрыть счет, после чего «брокеры» потребовали отправить им дополнительную сумму, чтобы женщина смогла вывести средства с платформы.

В результате неизвестным она отдала 6,6 миллионов рублей, часть этой суммы она заняла у родственницы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские ищут лиц, причастных к преступлению.

Ранее мошенники позвонили жителю Томка более 2500 раз за день.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614533_rnd_3",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+