Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Мужчина притворялся девушкой и годами шантажировал юношей фото, пострадали 352 школьника

В Британии выдававший себя за подростка мужчина годами шантажировал подростков
Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании суд приговорил к сроку мужчину, который жестоко обманывал подростков в соцсетях. Об этом сообщает The Sun.

24-летний мужчина представлялся школьникам 11-17 лет Хлоей Норрис. Школьники шли на контакт и общались с новой подругой. В какой-то момент она отправляла им фото без одежды и просила подобные снимки в ответ.

Мальчики выполняли условия, но после этого «Хлоя» заявляла, что все материалы сохранены. Чтобы фото не попали в соцсети, пострадавшие должны были продолжать переписку, отправляя непристойные кадры.

Один из пострадавших, 15-летний юноша, годами общался с незнакомцем, но из-за сильного давления понял, что так больше продолжаться не может, и рассказал родителям.

Сначала полицейские полагали, что от действий «Хлои» пострадал один подросток, но позже они установили личности 352 пострадавших. На телефонах владельца аккаунта, 24-летнего мужчины, хранилось около 41 тысячи непристойных видео и 14 тысяч изображений.

Мужчина не раскаялся. Он заявил, что получал удовольствие от ощущения контроля над детьми. Его приговорили к 21 году тюремного заключения.

Ранее учительница годами совращала ученика и насиловала его у себя дома.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614431_rnd_7",
    "video_id": "record::c32aff38-606d-4ad4-8059-f25898295fed"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+