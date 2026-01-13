Мужчина притворялся девушкой и годами шантажировал юношей фото, пострадали 352 школьника

В Британии выдававший себя за подростка мужчина годами шантажировал подростков

В Великобритании суд приговорил к сроку мужчину, который жестоко обманывал подростков в соцсетях. Об этом сообщает The Sun.

24-летний мужчина представлялся школьникам 11-17 лет Хлоей Норрис. Школьники шли на контакт и общались с новой подругой. В какой-то момент она отправляла им фото без одежды и просила подобные снимки в ответ.

Мальчики выполняли условия, но после этого «Хлоя» заявляла, что все материалы сохранены. Чтобы фото не попали в соцсети, пострадавшие должны были продолжать переписку, отправляя непристойные кадры.

Один из пострадавших, 15-летний юноша, годами общался с незнакомцем, но из-за сильного давления понял, что так больше продолжаться не может, и рассказал родителям.

Сначала полицейские полагали, что от действий «Хлои» пострадал один подросток, но позже они установили личности 352 пострадавших. На телефонах владельца аккаунта, 24-летнего мужчины, хранилось около 41 тысячи непристойных видео и 14 тысяч изображений.

Мужчина не раскаялся. Он заявил, что получал удовольствие от ощущения контроля над детьми. Его приговорили к 21 году тюремного заключения.

Ранее учительница годами совращала ученика и насиловала его у себя дома.