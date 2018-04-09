ФАС одобрила сделку по покупке «Связного»

ФАС России одобрила сделку о приобретении АО «Связной логистика» и подконтрольного «Связному» ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис» «Мегафоном». Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы ФАС.

«В соответствии со статьями 28 и 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство компании «Лефборд Инвестментс Лимитед» … о даче согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности акционерного общества «Связной Логистика» … и общества с ограниченной ответственностью «Мобильный Телекоммуникационный Сервис» … и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — заявили в ФАС.

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Ранее сообщалось, что «Мегафон» подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке сотового ритейлера «Связной».

Ходатайство подано через кипрскую компанию «Лефборд Инвестментс Лимитед» (на 100% принадлежит «Мегафону»), которая просит разрешить ей приобретение АО «Связной Логистика» и ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис».