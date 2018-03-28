Вован и Лексус предложат ввести уголовную ответственность за фейки с тяжелыми последствиями

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, предложат ввести уголовную ответственность за фейки в интернете, которые приводят к тяжелым последствиям, сообщает РИА «Новости».

По словам Кузнецова, на ближайшем заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, куда пранкеры входят, они предложат внести поправки в закон «Об информации» и Кодекс об административных правонарушениях.

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«Трагедия в Кемерово стала темой для хайпа не только для недобросовестных российских блогеров, похоже, готовых продать родную мать за просмотры и лайки, но и поводом для омерзительной информационной диверсии украинских националистов. Уверен, что за распространение заведомо ложной информации во время чрезвычайных ситуаций, повлекшее панику среди населения и помехи в работе госорганов, необходимо наказывать», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что «сейчас также обсуждаем и возможность введения уголовной ответственности, если такие фейки привели к тяжелым последствиям». Далее, по его словам, инициатива отправится на рассмотрение депутатов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело против украинского пранкера, который распространял заведомо ложную информацию о числе погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.