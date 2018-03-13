Посольство России предупредило Британию о последствиях кибератаки в связи с делом Скрипаля

Посольство России в Великобритании попросило власти страны еще раз взвесить последствия возможной кибератаки на Россию в ответ на возможную причастность Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства.

«Эти заявления ряда депутатов, а также ссылающихся на источники в правительстве СМИ о возможном применении «наступательного кибернетического потенциала» вызывают серьезное беспокойство… Судя по заявлениям премьер-министра Терезы Мэй, такое решение может быть принято уже завтра на заседании Совета национальной безопасности. Призываем британскую сторону еще раз взвесить последствия подобного безответственного решения», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что власти Британии рассматривают кибератаку как возможный ответ на отравление Скрипаля.