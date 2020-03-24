Далеко не Англия: почему россияне не хотят платить за федеральное ТВ

Почему британцы недовольны «Би-би-си»

С самого основания «Би-би-си» в 1922 году правительство Великобритании запретило новой организации искать источник дохода в коммерческой рекламе. Финансирование компании должно было осуществляться за счет покупки гражданами специальной лицензии для радиослушателей, позволявшей британцам легально пользоваться приемниками и получать производимый «Би-би-си» контент.

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С распространением телевидения покупка лицензии трансформировалась в licence fee — ежегодный государственный сбор с домохозяйств, владеющих телевизорами. Сперва его администрировало министерство внутренних дел, но в начале 90-х эта ответственность была возложена на саму корпорацию «Би-би-си».

Сегодня британский лицензионный сбор составляет £154,5 (14,6 тыс. руб.) в год. В 2018-м году «Би-би-си» благодаря ему получила более £3,8 млрд, что составило около 75% ее бюджета. Как ожидается, в апреле сбор вырастет на £3, до £157,5 (14,9 тыс. руб.)

Пользование черно-белым телевидением обходится британцам в £52 (4,9 тыс руб.) в год. Удивительно, но даже в 2019-м таких лицензий было выдано около пяти тысяч.

Британский лицензионный сбор – это полноценный налог, и за его неуплату на должников могут заводить уголовные дела. Максимальный штраф по данной статье сейчас составляет £1000 (95 тыс. руб.). В случае неуплаты долга после первого предписания суда, наказанием может быть тюремное заключение. По информации The Telegraph, в первой половине 2010-х нарушения по лицензионным сборам составляли более 10% всех судебных дел Великобритании. До реального заключения, правда, дело доходит лишь в исключительных случаях, как пример – в 2016-м за решетку из-за неуплаты licence fee попали 38 человек.

Возможно официально отказаться от взноса, для этого британцам необходимо доказать, что они вообще не смотрят какие-либо программы и телевизор используют только для подключения игровой консоли.

Проверяют такие семьи достаточно тщательно. На территории страны действует специальная служба по контролю за неплательщиками сбора, представители которой могут наведываться к потенциальным уклонистам с ордером. Сотрудники данной службы, как принято считать, используют и специальные высокотехнологичные портативные детекторы, с помощью которых способны и без очного осмотра помещения выявлять нарушения.

Глава британского правительства Борис Джонсон в конце 2019-го заявил, что рассматривает возможность отказа от licence fee. Он усомнился в справедливости финансирования «Би-би-си» за счет налогоплательщиков, когда другие СМИ зарабатывают самостоятельно. Отдельно премьер подчеркнул необходимость декриминализации налога на нынешнем этапе.

На фоне важного для лицензионного сбора и самой «Би-би-си» исторического периода полномочия ее генерального директора будущим летом сложит Тони Холл, занимающий пост с 2012 года. Сам он объясняет данное решение «интересами корпорации», которой предстоят непростые времена: в 2027-м закончится действие королевской хартии, определяющей ее работу, а уже в 2022-м будет проведен ее промежуточный аудит.

Интересно, что декриминализацию licence fee поддерживают в том числе и некоторые сотрудники «Би-би-си». Среди них, в частности, известный британский футболист Гари Линекер, один из самых высокооплачиваемых ведущих Британской вещательной корпорации, который призывает сделать оплату сбора добровольной.

«Средний возраст аудитории растет, а количество зрителей падает, — объяснял Линекер, зарплата которого на «Би-би-си» в 2018-19 гг. составляла примерно £1,75 млн. – Настало время думать о других способах оплаты программ: например, подписке».

Можно отметить, что качество производимого «Би-би-си» контента если не одинаково для всех продуктов и площадок, то, по крайней мере, не опускается ниже установленной планки. Это бренд, который создавался десятилетиями и отвечает за уровень своих программ перед всем миром. В России каналы, получающие субсидии из бюджета, такой ответственностью не обременены. Поддержка оказывается им «авансом», при том, что интерес к программам большинства из них падает.

Скрытый налог на ТВ в России

Достаточно ли хорош контент российских госканалов, чтобы зритель был готов напрямую поддержать его, по примеру британцев? Лишь 2% участников опроса на площадках Rambler Group заявили, что готовы платить за просмотр федеральных каналов, потому что «без них не обойтись». Столько же согласны заплатить, только если телевизионщики будут лишены любого другого финансирования. Абсолютное большинство (96% опрошенных) не готовы отдать деньги за возможность смотреть госканалы. Из них 6% все-таки намерены искать телевизионный контент, распространяемый бесплатно. Всего в опросе приняли участие 237 870 человек на площадках «Лента.ру», «Газета.Ru» и портале «Рамблер».

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Когда-то налог на ТВ, подобный британскому, существовал и в СССР. Он распространялся на владельцев радио- и телеприемников, которые обязывали регистрировать в ближайших предприятиях связи. Плата по нему взималась ежемесячно. Официально отменен сбор был лишь в 1961 году, компенсировать его упразднение удалось за счет повышения средней цены на приемники разного типа.

В наши дни подобием такого сбора можно считать субсидии, которые каналы получают от государства. О схожести систем финансирования «Би-би-си» и российских каналов в беседе с «Газетой.Ru» высказался профессор РЭШ Олег Шибанов.

«Этот налог был бы очень большой нагрузкой на бюджет самих россиян. Представим, что с каждого человека, у которого есть телевизор, берут 1000 рублей в месяц – или даже в год. Это суммы, которые не каждому могут понравиться. Поэтому такое прямое налогообложение имеет примерно ноль смысла, ведь даже в реалиях британской системы это жестко выглядит в плане коммуникации с пользователем, а уж в российских реалиях это было бы просто удивительным», — сказал он.

«В российских реалиях, перераспределение через федеральный бюджет, в том числе на федеральные каналы, является аналогичным способом, который издалека смахивает на британский прямой налог», — отметил эксперт.

Согласно «Закону о федеральном бюджете», в 2020 году Первому каналу на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей было выделено 6,5 млрд рублей. Также Первый и ряд других каналов, включая телекомпанию НТВ, «ТВ Центр» и «Карусель», получили суммарно более 7,3 млрд рублей на оплату услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек. Еще 268,5 млн Первому выделили на организацию трансляции Главного военно-морского парада.

В свою очередь ВГТРК (в данном случае речь идет обо всем холдинге с учетом его радиостанций, интернет-ресурсов и прочего) получила из бюджета примерно 24,2 млрд рублей, «Звезда» – около 2,07 млрд руб., ОТР – чуть более 4,5 млрд руб. и, наконец, «Дума ТВ», рассказывающее о Госдуме, — 346 млн руб.

Несмотря на выделение федеральным каналам внушительных сумм из бюджета, доверие россиян к телевидению постепенно снижается. Его уровень, согласно отчету «Левада-Центра», составляет примерно 55% против почти 80% десять лет назад. Меняется ситуация и с общей востребованностью ТВ как основного источника информации – 72% против 94%.

Если программы Первого канала и «России 1» еще получают достаточно зрительского внимания, то остальные субсидируемые каналы продолжают работать на очень ограниченную аудиторию. Долей аудитории, то есть процентами от всех включивших телевизор в определенный период, измеряется успех телеканала. Так, по данным Mediascope, на сегодня среднесуточная доля аудитории «Карусели» — 4,2, «ТВ Центр» и «Звезда» имеют долю 2,7 каждый, для ОТР этот показатель – 0,6. Упомянутые выше Первый и «Россия 1» имеют доли 10,5 и 11,8 соответственно. При этом отдельные проекты последних имеют успех не только на ТВ, но и в YouTube.

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Примечательно, что – даже с учетом субсидирования из госбюджета – тот же Первый канал в последние годы стабильно показывает убыток. Так, в частности, было в 2014-2018 гг. (отчетности за 2019-й в открытых источниках нет). В 2018-м чистый убыток канала, согласно базе СПАРК, превысил 6,8 млрд рублей (в четыре раза больше, чем в 2017-м) – при том, что ему удалось показать выручку по обычным видам деятельности в более чем 32,8 млрд.

Соответствующая выручка ВГТРК за 2018-й составила примерно 32,4 млрд рублей, что при солидном госфинансировании позволило компании показать чистую прибыль в 850 млн руб. – но вместе с тем корпорация продемонстрировала наибольший убыток от основной деятельности, 24,85 млрд руб.), НТВ – около 18 млрд рублей (-1,9 млрд руб. за год от основной деятельности), «Звезды» – 2,08 млрд рублей (-1,96 млрд).

В отличие от той же «Би-би-си», которая не имеет права включать коммерческую рекламу в эфиры на территории Великобритании, ведущие отечественные каналы, получающие поддержку из бюджета, рекламой не пренебрегают. Как заявил изданию Adindex.ru глава коммерческой дирекции Первого канала Петр Шепин, рекламные доходы организации в 2017 году составили 26,4 млрд рублей (без учета НДС). В том же 2017-м Первый показал чистый убыток в примерно 1,5 млрд рублей – даже с учетом получения из бюджета около 7 млрд руб.

Не исключено, что связано это, в том числе и с общим качеством создаваемого федеральными каналами контента, которое, по мнению легенды советского телевидения Игоря Кириллова, сейчас «довольно низкое».

«Причина этого заключается в том, что раньше мы делали все, чтобы телевидение стало не просто средством массовой информации, а искусством. Телевидение – очень сложное, ответственное искусство», — пояснил знаменитый диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР «Газете.Ru».

Отвечая на вопрос о введении в России прямых сборов на ТВ, он заявил: «Это чепуха. Это никак не может отнестись к России, где огромное количество людей недостаточно обеспечено во всех смыслах».