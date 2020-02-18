Ущерб от коронавируса: сколько потеряет Apple

Apple выпустила официальный пресс-релиз касательно ситуации, в которую попала компания из-за вспышки коронавируса COVID-19. Как утверждают в пресс-службе, купертиновцы столкнутся с рядом проблем, прежде всего с ограничением поставок iPhone из-за временной приостановки производства — власти приняли решение продлить каникулы на Китайский новый год, из-за чего фабрики начали свою работу позже, чем обычно.

«Работа в стране возобновляется, но возвращение к обычным условиям происходит медленнее, чем мы ожидали. В результате мы не сможем соответствовать нашему прогнозу по выручке на этот квартал по двум главным причинам», — сообщают в компании.

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Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены, заявили в Apple. Несмотря на то что все заводы партнеров находятся вне провинции Хубэй, где появился коронавирус, и все сотрудники уже вернулись к работе, процесс возобновления производства протекает довольно медленно. Количество выпущенных iPhone в этом квартале снизится, что отразится на показателях компании за текущий отчетный период. Ранее Apple оценивала свой доход в текущем квартале в сумму от $63 млрд до $67 млрд.

«Здоровье и благополучие каждого человека, который помогает нам делать наши продукты, являются приоритетом бренда», — говорится в пресс-релизе.

Второй причиной называется снижение спроса в Китае, который является крупным рынком для Apple. Во время Китайского нового года все магазины компании были закрыты, а те, кому впоследствии разрешили открыться, работали в ограниченном режиме по несколько часов в день.

По данным New York Times, у Apple закрылось 42 розничных точки, а открылось всего семь.

В компании пообещали, что будут следить за ситуацией и уведомлять инвесторов о любых изменениях, добавив, что позиции Apple все равно сильны, а все проблемы с бизнесом носят временный характер.

Ранее мировые аналитики сделали свои прогнозы относительно того, как пострадает Apple от последствий, вызванных эпидемией коронавируса. Представитель TF Securities Мин-Чи Куо заявил, что поставки iPhone снизятся на 10%.

«Наше последнее исследование указывает на то, что эпидемия коронавируса окажет влияние на поставки iPhone, поэтому мы изменили прогноз, сократив поставки на 10% до 36-40 млн устройств в первом квартале 2020 года (против 38 млн устройств в первом квартале 2019 года). В данный момент тяжело спрогнозировать поставки на второй квартал из-за неопределенности, вызванной вирусом», — цитирует Мин-Чи Куо портал AppleInsider.

При этом аналитик не стал комментировать изменения целевой стоимости акций Apple и прибыли компании, посоветовав инвесторам «обратить внимание на поставки после того, как ситуация с эпидемией стабилизируется».

В Wedbush Securities предсказали задержку продаж около миллиона iPhone из-за закрытия магазинов в Китае.

«Мы полагаем, что ограничение объема перевозок в крупных городах по всему Китаю и пешеходного движения в Шанхае, Пекине и других городах приведет к тому, что продажи около одного миллиона iPhone в этом регионе могут сместиться из мартовского квартала в июньский, если ситуация сохранится до конца февраля», — заявили аналитики компании Дэниэл Ивс и Штрекер Баке.

Коронавирус, зародившийся в китайском городе Ухань, убил 1873 человека. Заразились свыше 73 тыс. человек. Большая часть случаев инфицирования произошла в Китае, где на текущий момент более 16 городов с общим населением 50 млн человек находятся на карантине.