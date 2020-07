ФИФА вспомнила легендарный сейв Акинфеева

Международная федерация футбола (ФИФА) вспомнила победу сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

Основное и дополнительное время встречи, которая прошла 1 июля 2018 года в Москве на стадионе «Лужники», закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти хозяева турнира оказались сильней — 4:3. Решающим стал сейв голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

«Два год назад в этот день Москва вспыхнула. Где были вы, когда этот отраженный Акинфеевым пенальти выбил могучую Испанию?» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ФИФА.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о победе над командой Испании.

Two years ago today, Moscow erupted



Where were you when this Igor Akinfeev penalty save sent mighty Spain tumbling out? #WorldCup | @TeamRussia | #OnThisDaypic.twitter.com/2g0fLiZkMV