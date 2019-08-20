Стала известна судьба счастливых бутс Акинфеева

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Голкипер Игорь Акинфеев, защищавший ворота сборной России на чемпионате мира 2018 года, рассказал о будущем бутс, в которых он провел матч 1/8 финала ЧМ против команды Испании.

«По большей части это везение, хорошо, что это везение было в пользу нашей команды. Приятно, что это было в матче с испанцами, потому что на Евро-2008 мы им два раза проиграли без шанса. Хотя в полуфинале надежда после первого тайма теплилась, но потом они нам три мяча отгрузили и вышли в финал. Это не месть, а скорее мини-реванш. Хорошо, что это произошло на нашей земле. Бутсы с матча с Испанией у меня, они ждут своего часа. Хочу их оставить музею ЦСКА. Никто эти бутсы не получит кроме ЦСКА», — цитирует Акинфеев «Р-Спорт».

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти Акинфеев отразил два удара, один из которых — ногой, чем принес сборной России победу и выход в четвертьфинал турнира.

После чемпионата мира 33-летний вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Ранее Акинфеев рассказал о шансах Павла Мамаева и Александра Кокорина вернуться в футбол.