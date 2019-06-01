Месси: пребывание в России на ЧМ-2018 было сложным

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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о выступлении на чемпионате мира 2018 года, передает «Советский спорт».

«Наше пребывание в России было сложным. Чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах, но предпочитаю не говорить об этом. Если бы я реализовал пенальти во встрече с Исландией, я бы мог все изменить», — цитирует Месси Mirror.

На чемпионате мира 2018 года сборная Аргентины дошла до стадии 1/8 финала, где уступила команде Франции со счетом 3:4.

Ранее Месси поделился мнением о шансах сыграть на мировом первенстве 2022 года в Катаре.