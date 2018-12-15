Неймар не забыл Россию
Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что до сих пор переживает неудачное выступление на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».
Пентакампеоны завершили борьбу в четвертьфинале турнира, уступив со счетом 1:2 будущим бронзовым призерам — сборной Бельгии.
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«До сих пор не забыл чемпионат мира. Я действительно хотел его выиграть. Перед турниром я восстановился после серьезной травмы, но это не помогло. Через четыре года будет еще один чемпионат мира, и кто знает, возможно, мы завоюем Кубок мира», — цитирует Mundo Deportivo Неймара.
На чемпионате мира в России Неймар провел пять матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевых передачи.