Неймар не забыл Россию

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Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что до сих пор переживает неудачное выступление на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».

Пентакампеоны завершили борьбу в четвертьфинале турнира, уступив со счетом 1:2 будущим бронзовым призерам — сборной Бельгии.

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«До сих пор не забыл чемпионат мира. Я действительно хотел его выиграть. Перед турниром я восстановился после серьезной травмы, но это не помогло. Через четыре года будет еще один чемпионат мира, и кто знает, возможно, мы завоюем Кубок мира», — цитирует Mundo Deportivo Неймара.

На чемпионате мира в России Неймар провел пять матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевых передачи.

Ранее олимпийский чемпион отметил падение уровня РПЛ.