Стала известна сумма полученных сборной России за ЧМ-2018 премиальных

Российский футбольный союз (РФС) выплатил премиальные сборной России за успешное выступление на домашнем чемпионате мира в 2018 году, передает Sport24.

По информации источника, сумма премиальных оставила $8 млн. Деньги были разделены между игроками и членами тренерского и административного штаба. Стоит отметить, что размеры выплат были определены самим тренерским штабом и командой.

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На турнире сборная России заняла второе место в группе, набрав шесть очков. Команда выиграла у Саудовской Аравии и Египта, но проиграла Уругваю. В 1/8 финала мундиаля в серии пенальти российская команда одержала победу над Испанией. В четвертьфинальном поединке россияне уступили Хорватии в серии пенальти.

Ранее РФС опубликовал информацию для болельщиков матча Германия — Россия.