Все стадионы ЧМ-2018 будут задействованы для игр сборной России

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал о планах задействовать все стадионы чемпионата мира 2018 года для игр сборной России.

«По всей стране построены современные стадионы к чемпионату мира, поэтому мы будем развивать региональный футбол, поездим по всем городам чемпионата мира. Хочу отметить, что везде, куда приезжает сборная, собираются аншлаги, это очень радует. Футбол в стране жив и развивается», — приводит слова Анохина ТАСС.

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Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи мирового первенства приняли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Сочи.

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